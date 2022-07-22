"Утро": москвичам рассказали о погоде 22 июля

В пятницу, 22 июля, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями. Температура днем составит 27 градусов, а вечером – 20 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 4–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.