"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, что движение в Москве оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов составляет 103 километра.

Около 25 минут придется потратить водителям в 4-километровом заторе на внутренней стороне ТТК. Виной всему работы по капитальному ремонту мостового полотна на Чурской эстакаде.

Еще одно нестандартное затруднение длиной девять километров в эти минуты наблюдается от 36-го километра МКАД до пересечения с Липецкой улицей. Там проводятся работы по реконструкции транспортной развязки. Для преодоления участка понадобится около 35 минут.

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