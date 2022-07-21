"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 июля

В четверг, 21 июля, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Температура днем составит 21 градуса, а вечером – 17 градусов.

Будет дуть ветер с порывами 4–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.