"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Артем Пелевин рассказал, что движение в Москве оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 110 километров.

На съезде с Варшавского шоссе на Автозаводский мост устраняются последствия ДТП. Техника занимает правый ряд. Движение по внешней стороне ТТК затруднено на три километра.

На Волгоградском проспекте перед ТТК произошло ДТП с участием автомобиля такси, который развернуло поперек проезжей части. Движение в сторону центра затруднено на два километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.