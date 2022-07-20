"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик в Москве в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов сообщил, что движение в столице оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 145 километров.

Не простая обстановка происходит на Нижегородской эстакаде на внутренней стороне ТТК. В районе Нижегородской улицы столкнулись два грузовых автомобиля, которые тормозят поток автомобилей на два километра.

Нестандартно толкается в область Кутузовский проспект из-за ДТП напротив Триумфальной арки. На месте уже работают оперативные службы города. Движение здесь затруднено на 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24