"Утро": специалисты ЦОДД оценили утренний московский трафик в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили утренний московский трафик в 4 балла. Длина заторов составила 130 километров.

Сохранилась сложная ситуация в связи с ремонтными работами на внешней стороне 76-го километра МКАД, движение затруднено на 4 километра. Затор образовался на внешней стороне ТТК, в районе Бережковского Моста – из-за ремонтных работ затор растянулся на 4,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.