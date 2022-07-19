"Утро": в столице движение оценили в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Трудно въехать в город на Дмитровском шоссе, около 40 минут придется добираться до центра.

На Волгоградском проспекте образовался затор перед Третьим транспортным кольцом из-за аварии в правом ряду ближе к кольцу. От станции метро "Кузьминки" уплотнился поток, 20 минут можно потерять на этом участке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.