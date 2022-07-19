"Утро": движение в столице оценили в 4 балла

В ЦОДД движение в столице оценили в 4 балла, длина заторов – 150 километров. Зафиксировано затруднение на внутренней стороне ТТК в районе улицы Новая Башиловка. Из-за ДТП движение возможно по двум правым полосам. Длина затора – три километра.

На внутренней стороне МКАД, на 22-м километре, также из-за ДТП затруднено движение на 5,5 километра. Еще затруднение по Ярославскому шоссе в сторону центра. Транспорт собрался перед Северянинским путепроводом из-за проведения дорожных работ по реконструкции развязки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.