"Утро": температура в столичном регионе установится на отметке в 21 градус

Во вторник, 19 июля, атмосферное давление в регионе установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба. Днем в Москве ожидается 21 градус.

Какую погоду ожидать от вечера вторника? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.