"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Движение на юге МКАД после ДТП с такси постепенно восстановилось –.для проезда открыты все полосы.

На Савеловской эстакаде – плотное движение в обоих направлениях. Также поток на внешней стороне уплотнился от проспекта Мира. Еще возник затор на Рязанском проспекте в сторону центра от улицы Хлобыстова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.