"Утро": движение в столице оценили в 4 балла

Движение в столице оценили в 4 балла. Зафиксировано затруднение по Волоколамскому шоссе в сторону центра перед 1-м Волоколамским путепроводом. В среднем ряду произошло столкновение легковых автомобилей. Усугубило ситуацию проведение дорожных работ в правом ряду. Длина затора – 2 километра.

Есть затруднение по Ярославскому шоссе в сторону центра. Транспорт собрался перед Северянинским путепроводом из-за проведения дорожных работ по реконструкции развязки. Общая длина заторов – 112 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.