"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 3 балла

В ЦОДД оценили столичный трафик в 3 балла. Затор на МКАД в районе пересечения с Бесединским шоссе из-за крупной аварии с такси растянулся на девять километров.

Медленно стало ехать Ярославское шоссе в направлении центра, движению, кроме скопления машин, помешало ДТП в левом ряду у 117 дома. Средняя скорость потока не превышает 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.