"Утро": 21 градус прогнозируется в столице 19 июля

Синоптики рассказали, что середина июля в столице больше похожа на начало сентября. В Москве в течение дня, 19 июля, ожидается 21 градус. Будет облачно, возможен небольшой дождь. К вечеру похолодает до 17 градусов.

Что еще ожидать от вторника, 19 июля? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.