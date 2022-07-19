"Утро": движение в Москве оценили в 1 балл

Движение в Москве оценили в 1 балл. Непростая ситуация сложилась на 22 километре внутренней стороны МКАД. Произошел наезд легкового автомобиля на неисправное грузовое транспортное средство, которое стояло в левом ряду. На месте работали оперативные службы города.

Объезд доступен по первой и второй полосам движения. Длина затора – три километра, и она продолжит расти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.