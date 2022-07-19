"Утро": специалист ЦОДД оценил столичный трафик в 3 балла

Приток транспорта в Москву вырос, трафик движения оценили в 3 балла. На внутренней стороне 22-го километра МКАД есть затруднение после столкновения легкового автомобиля и "Газели" в левых рядах. Движение организовано по двум полосам в правых рядах. На данном участке можно потерять около 30 минут. Длина затора – шесть километров.

На Ярославском шоссе в сторону центра перед Северянинским путепроводом произошло столкновение сразу трех автомобилей в среднем ряду. Участники вынуждены менять полосу движения, тем самым стал тормозить основной поток. На место оперативно прибыл экипаж ДПС. Общая длина заторов – 95 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.