"Утро": в ЦОДД оценили столичный трафик в 2 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 2 балла. Из-за загоревшегося автомобиля такси сложно проехать по МКАД в районе пересечения с Бесединским шоссе. Затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на юге, из-за дорожных работ на Тульской эстакаде в левом ряду поток уплотнился от Автозаводской улицы, а скорость машин на этом участке снизилась до 20 километров в час.



Трудно въехать в город на Волгоградском проспекте, машины скопились, начиная от МКАД. На 15 минут там можно задержаться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

(( гео МКАД 44 км))



