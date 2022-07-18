"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Алексей Сухов рассказал, что движение в Москве оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 70 километров.

Затруднено движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра в районе метро "Аэропорт". Там произошло два ДТП. Затруднения составляют один километр.



В процессе оформления ДТП на Волгоградском проспекте в сторону центра перед ТТК. Длина затора – 3,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.