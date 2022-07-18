"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Машины скопились на Проспекте Мира в сторону центра ближе к Третьему транспортному кольцу. Скорость движения там снизилась до 30 километров в час.

Медленное движение отмечается и на Рязанском проспекте в сторону центра. Средняя скорость на магистрали – 20 километров в час. Полчаса водителям предстоит добираться до Карачаровской эстакады. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.