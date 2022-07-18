"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в Москве 18 июля

Атмосферное давление в Москве установится в понедельник, 18 июля, на отметке 746 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 66%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 22 градуса. Вечером температура составит 15 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.