"Утро": специалисты ЦОДД оценили дорожный трафик в Москве в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Сухов рассказал, что движение в Москве оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 86 километров.

На Ярославском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. На данный момент движение уже восстановлено.

Более существенные затруднения наблюдаются на Волгоградском проспекте в сторону центра перед ТТК. Там столкнулись три автомобиля. Длина затора – 3,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



