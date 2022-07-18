"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 18 июля

В понедельник, 18 июля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 66%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 22 градуса тепла. Вечером температура составит 15 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.