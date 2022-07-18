"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах Москвы в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Много машин зафиксировано при движении в обоих направленях Третьего транспортного кольца. На Савеловской эстакаде поток уплотнился от улицы Сущевский Вал. Внутренняя сторона притормаживает от Беговой улицы.

20 минут водители простоят в заторе перед Третьем транспортным кольцом на Волгоградском проспекте. Кроме затруднений на кольце движению в направлении центра мешает авария в среднем ряду. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.