"Утро": в ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

Главный специалист ЦОДД Артем Пелевин сообщил, что движение в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 116 километров.

На Ленинградском путепроводе ведутся дорожные работы в среднем ряду. Движение затруднено на три километра. А на Автозаводском мосту произошло сразу два ДТП. Участники заняли два ряда из четырех. Затруднение начинается от станции метро "Автозаводская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.