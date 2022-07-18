"Утро": плотный поток сформировался на Ярославском шоссе

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Трудно въехать в город на Ярославском шоссе. Плотный поток наблюдается уже на въезде город. Полчаса водители будут добираться до Северянинского путепровода.

20 минут простоят автомобилисты в заторе на Шоссе Энтузиастов. Начинается он от Главной аллеи и тянется до Авиамоторной улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.