"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик в столице в 2 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик в столице в 2 балла. Общая длина заторов – 85 километров.

На 14-м километре МКАД ведутся работы по реконструкции транспортной развязки. Движение на данном участке затруднено на восемь километров.

На 76-м километре МКАД поток машин притормаживает перед работами по ремонту дорожного плотна. Затруднение составляет шесть километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.