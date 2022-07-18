"Утро": в ЦОДД оценили трафик в столице в 2 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла. Легко водители проедут на севере Третьего транспортного кольца, свободно на улице Нижняя Масловка. Потоки в обоих направлениях двигаются с максимально допустимой скоростью на этом участке.

Есть затруднения на Рязанском проспекте в сторону центра. Зафиксировано скопление машин перед улицей Вострухина, и впереди сформировался небольшой затор в районе станции метро "Кузьминки". Средняя скорость на магистрали – 30 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.