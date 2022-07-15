"Утро": специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. На внешней стороне ТТК произошло столкновение двух автомобилей и мотоцикла. Обошлось без пострадавших. Затор растянулся почти на пять километров. На месте ДТП начал работать экипаж дорожного патруля ЦОДД.

На внешней стороне 34-го километра МКАД во второй полосе движения встал неисправный грузовик. Потолкаться на данном участке придется от Ясенева. Также на МКАД, на 14-м километре, из-за строительства развязки затруднено движение. Тут пробка началась от Носовихинского шоссе. Общая протяженность заторов – 96 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.