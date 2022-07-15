"Утро": в ЦОДД оценили утренний трафик в Москве в 4 балла

В ЦОДД оценили утренний трафик в Москве в 4 балла. Непросто проехать по внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади. Затруднения начались от улицы Старая Басманная и до Олимпийского проспекта – водители смогут двигаться со скоростью, не превышающей 20 километров в час.

На внутренней стороне МКАД авария в среднем ряду на шестом километре усложнила трафик на участке от Носовихинского шоссе до улицы Верхние поля. На весь путь можно потратить около 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.