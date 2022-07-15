"Утро": в ЦОДД оценили трафик в Москве в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик в Москве в 4 балла. На внутренней стороне МКАД произошло столкновение двух автомобилей в левом ряду. На месте ДТП уже начали работу сотрудники ГИБДД.

На Волгоградском проспекте при движении в сторону области, на перекрестке с улицей Ташкентская, столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Участники ДТП заняли вторую и третью полосы движения. Затор на данном участке растянулся на полтора километра.

На Ленинградском шоссе при движении в сторону центра, в районе Водного стадиона, на эстакаде над Головинским шоссе встала неисправная газель во второй полосе. Общая протяженность заторов – 104 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.