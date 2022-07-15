"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик в Москве в 4 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик в Москве в 4 балла. Возникло скопление транспорта по Ленинградскому шоссе в сторону центра перед станцией метро "Балтийская", причина – в столкновении легковых автомобилей с участием такси в среднем ряду. В пути можно потерять 10 минут. Длина затора – около километра.



На Рязанском проспекте в сторону центра перед улицей Ташкентская правый ряд занял неисправный грузовой автомобиль. Водитель ожидает техническую помощь. Общая длина заторов – 110 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.