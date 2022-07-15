"Утро": температура в столичном регионе установится на отметке в 23 градуса

В пятницу, 15 июля, атмосферное давление в регионе установится на отметке 742 миллиметра ртутного столба. Днем в Москве ожидается 23 градуса. Ночью температура составит 13 – 15 градусов.

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