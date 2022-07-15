"Утро": москвичам рассказали про возможный график движения в столице вечером 15 июля

Москвичам рассказали про возможный график движения в столице вечером 15 июля. Прогноз на вечер 15 июля составил 6 – 7 баллов

Загруженность столичных дорог оценили в три балла, из данных ЦОДД. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца из-за ДТП в левом ряду придется притормозить на улице Новая Башиловка.

Путь от Хорошевского шоссе до Проспекта Мира займет около 15 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.