"Утро": специалисты ЦОДД отметили свободный график движения в столице

Специалисты ЦОДД отметили свободный график движения в столице. Однако есть небольшие затруднения.

Затрудняет движение и собирает за собой затор по Варшавскому шоссе в сторону центра легковой автомобиль, который не справился с управлением и допустил опрокидывание. Тем самым занял правые ряды. Затор в один километр продолжает расти.



Также есть затруднения на 14-м километре МКАД, по внутренней стороне, из-за проведения дорожных работ в левом ряду, для проезда свободны правые ряды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.