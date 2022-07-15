"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик в столице в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик в столице в 3 балла. Непростая ситуация сложилась на Ленинградском проспект сразу на выезде из Ходынского тоннеля. Произошло столкновение трех легковых автомобилей с участием такси и каршеринга. Участники заняли средний и частично левый ряд. Несмотря на то, что это направление в область, образовался затор в 1 километр и продолжает расти.

На Варшавском шоссе в сторону центра перед Павелецким путепроводом произошло столкновение двух грузовых автомобилей, которые заняли вторую полосу движения и собрали за собой затор в один километр. Общая длина заторов – 95 километров.