"Утро": в ЦОДД оценили трафик в столице в 1 балл

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 1 балл. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Нижегородской эстакаде в правом ряду произошло мелкое ДТП. Небольшое затруднение можно преодолеть за 8 – 10 минут.

Не обошлось без проблем на МКАД. Плотный трафик зафиксировали на 76-м километре автомагистрали. От Долгопрудненского лесопарка до Ленинградского шоссе водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. Длина затора составила шесть километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.