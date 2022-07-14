"Утро": московский трафик в утренние часы составил 4 балла

Московский трафик в утренние часы составил 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца возникло плотное движение на участке от Хорошевского шоссе до улицы Новая Башиловка.

На путь от Ленинградского проспекта до Сущевского Вала придется потратить около 15 минут. Произошло мелкое ДТП с участием двух автомобилей на внешней стороне МКАД на 72-м километре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.