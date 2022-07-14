"Утро": среднее атмосферное давление ожидается в Москве 14 июля

Атмосферное давление в Москве установится в четверг, 14 июля, на отметке 740 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 50%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 24 градуса. Вечером температура составит 17 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.