"Утро": москвичам рассказали о температурном режиме вечером 14 июля

В четверг, 14 июля, в столичном регионе ожидаются облачная погода и дождь. Температура вечером поднимется до 20 градусов, а атмосферное давление зафиксируется на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

На столицу прольются дожди, местами будут сильные ливни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.