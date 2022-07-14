"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Об этом рассказали специалисты ЦОДД.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца водителям придется постоять в заторе от проспекта Мира до улицы Бутырская. Преодоление этого участка займет больше 15 минут, средняя скорость потока на этом участке не превышает 20 километров в час.

На внутренней стороне МКАД из-за ДТП с участием фуры и легкового автомобиля у Каширского шоссе затруднено движение по автомагистрали от 24-го километра до Липецкой улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.