"Утро": столичный трафик оценили в 4 балла

Специалисты Центра организации дорожного движения рассказали о столичных заторах. Московский трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 170 километров.

Сложно проехать в сторону Третьего кольца по Рязанскому проспекту из-за аварии в самом начале Нижегородской улицы. Там перед пересечением Новохохловской улицы в левом ряду произошло столкновение двух автомобилей.

На 49-м километре МКАД в районе Рябиновой улицы продолжаются дорожные работы. По внутренней стороне затор начался от Профсоюзной улицы, по внешней – от Сколковского шоссе. Работы ведутся в левых рядах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.