"Утро": москвичам рассказали об утреннем столичном трафике 14 июля

Специалисты Центра организации дорожного движения оценили трафик в Москве в 2 балла. На 30-м километре МКАД, внутренней стороне, ведутся работы по ремонту дорожного полотна, техника заняла два ряда. Движение здесь затруднено на четыре километра.

На Чурской эстакаде движение сковали дорожные работы в обоих направлениях, заняты средние ряды. Труднее всего на внутренней стороне, затор растянулся на три километра.

Общая длина заторов – 66 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.