"Утро": столичный трафик составил 3 балла

Столичный трафик составил 3 балла. В обе стороны затруднено движение на Третьем транспортном кольце в районе Тульской эстакады. Дорожные ограждения заняли средние ряды, что серьезно повлияло на скорость потока. Автомобилистам придется задержаться на 15 минут.

А на Волоколамском шоссе при движении в сторону центра затор сформировался перед Тушинским тоннелем. Путь до Третьего транспортного кольца займет больше 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.