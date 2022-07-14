"Утро": движение в Москве оценили в 2 балла

Движение в Москве оценили в 2 балла. На 30-м километре МКАД, внутренней стороне, ведутся работы по ремонту дорожного полотна, техника заняла два ряда. Движение здесь затруднено на четыре километра.

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На Рязанском проспекте в сторону центра, перед метро "Окская", возник затор. Для движения свободен один ряд. Движение затруднено на два километра.

Общая длина заторов – 66 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.