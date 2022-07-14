"Утро": специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 1 балл

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 1 балл. Однако при движении в сторону центра водителям придется притормозить на Ярославском шоссе.

Из-за ДТП в районе станции метро "Ростокино" на трассе образовался затор от Малыгинского проезда. Этот участок можно преодолеть за 25 минут.

От Осташковского до Алтуфьевского шоссе водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. Там продолжаются дорожно-ремонтные работы, из-за чего сокращено количество свободных полос для движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.