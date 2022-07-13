"Утро": загруженность московского трафика оценили в 4 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. Общая длина заторов – 120 километров.

На Ленинском проспекте перед пересечением с улицей Миклухо-Маклая два ряда занимают грузовик и легковушка. Сотрудники ГИБДД уже работают на месте, но понадобится какое-то время, чтобы километровый затор разъехался.

На внешней стороне ТТК при въезде на Хорошевскую эстакаду правый ряд занимает неисправный автомобиль. Водитель ожидает техпомощь, создавая при этом затруднение движения почти на 1,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.