"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик к этому часу составляет 4 балла. На внутренней стороне Третьего транспортного кольца на улице Автозаводская произошла авария с участием двух машин. Другим участникам приходится менять полосу движения, затор тянется до Чурской эстакады. 4-километровый отрезок кольца можно преодолеть за 20–25 минут.

На внутренней стороне МКАД от 44-го километра до улицы Рябиновая средняя скорость потока не превышает 22 километра в час. Проехать участок автомагистрали от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе водители смогут за полчаса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.