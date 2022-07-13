"Утро": среднее атмосферное давление ожидается в Москве 13 июля

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 13 июля, на отметке 745 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 85%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 24 градуса. Вечером температура составит 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.