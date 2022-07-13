"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Андрей Топс рассказал, что движение в Москве оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 140 километров.

На внешней стороне ТТК в районе дома № 41 по Сущевскому Валу есть небольшое ДТП. На месте уже работает экипаж дорожного патруля. Затруднение составляет более двух километров.

На Звенигородской эстакаде в правом ряду также произошла небольшая авария с участием такси. Пострадавших нет, но затор растянулся почти на три километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.