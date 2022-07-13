"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 4 балла. Двигаясь в сторону центра, придется постоять в заторе на Волоколамском шоссе. Перед Тушинским тоннелем скопилось много машин. Затор длиной в один километр растянулся до пересечении с улицей Габричевского.

В районе 26-го километра МКАД затруднено движение. Путь от Каширского до Варшавского шоссе займет больше 25 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.