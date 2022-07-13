"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе

В среду, 13 июля, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 85%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 24 градуса. Вечером температура составит 20 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.